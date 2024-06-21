Помощь одинокой матери или отцу: сколько начисляют на ребенка и как получить выплаты

Отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка, имеют право на назначение социальной помощи. Ее размер зависит от дохода семьи за последние полгода перед подачей документов на выплаты.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook рассказывает, какие выплаты предусмотрены для одиноких родителей.
На данную социальную выплату могут претендовать:
В украинском законодательстве не закреплено понятие "одинокий отец", но Верховный Суд позволяет применять это понятие по аналогии с "мать-одиночка".
Этот статус человек может получить, если:
При этом, если человек впоследствии женится, то он не теряет этот статус в отношении ребенка, рожденного до брака. Разве что, если новый муж или жена усыновили ребенка.
Размер пособия, назначаемого на детей, зависит от доходов семьи за предыдущие 6 месяцев перед днем обращения.
Пособие предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
Если у семьи не было доходов за последние полгода перед обращением о выплатах, то максимальный размер помощи в 2024 году составит:
Важно учесть, что социальные выплаты ВПЛ или им подобные не учитываются к доходу семьи при начислении помощи.
Чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление в ЦНАП/органы соцзащиты/исполнительного органа сельского, поселкового совета по месту жительства. Или же отправить заявление по почте или онлайн на портале "Дія".
Помощь назначают на 6 месяцев с даты обращения. Каждые 6 месяцев нужно снова подавать заявление и пакет документов, чтобы продлить выплаты.
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