Помощь одинокой матери или отцу: сколько начисляют на ребенка и как получить выплаты

Кто имеет право на получение помощи

На данную социальную выплату могут претендовать:

одинокие матери, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или запись об отце осуществлена по указанию матери

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка / документе о рождении (усыновлении) отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) осуществлена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка

мама (отец) детей в случае смерти второго родителя (при условии неполучения пенсии по потере кормильца или социальной пенсии)

В украинском законодательстве не закреплено понятие "одинокий отец", но Верховный Суд позволяет применять это понятие по аналогии с "мать-одиночка".

Этот статус человек может получить, если:

не состоит в браке

воспитывает и содержит ребенка без участия другого родителя

При этом, если человек впоследствии женится, то он не теряет этот статус в отношении ребенка, рожденного до брака. Разве что, если новый муж или жена усыновили ребенка.

При каких условиях оказывают помощь

Размер пособия, назначаемого на детей, зависит от доходов семьи за предыдущие 6 месяцев перед днем обращения.

Пособие предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Если у семьи не было доходов за последние полгода перед обращением о выплатах, то максимальный размер помощи в 2024 году составит:

на ребенка до 6 лет - 2 563 грн

на ребенка от 6 лет до 18 лет - 3 196 грн

на ребенка от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 3 028 грн

Важно учесть, что социальные выплаты ВПЛ или им подобные не учитываются к доходу семьи при начислении помощи.

Как оформить выплаты и насколько их дают

Чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление в ЦНАП/органы соцзащиты/исполнительного органа сельского, поселкового совета по месту жительства. Или же отправить заявление по почте или онлайн на портале "Дія".

Помощь назначают на 6 месяцев с даты обращения. Каждые 6 месяцев нужно снова подавать заявление и пакет документов, чтобы продлить выплаты.