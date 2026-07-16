Допомога НАТО та Україні, COVID та Афганістан. Байден анонсував мемуари про своє президентство
Колишній президент США Джо Байден анонсував, що під кінець цього року випустить президентські мемуари, в яких розповість про допомогу наданій Україні та багато інших речей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.
У підводці до анонсу Байден записав відео, в якому сказав, що після звільнення з президентської посади багато хто ставив запитував його, чим він займається.
Відповідаючи на це колишній лідер США сказав, що проводить багато часу зі своєю родиною, бореться з онкологічним захворюванням і написав книгу "Пообіцяй мені Америку", яка вийде у продаж 17 листопада. У ній Байден описав, що відбувалося під час президентської каденції.
"Вона вийде в листопаді, і її вже можна замовити. Ця книга - про виклики, з якими ми зіткнулися як країна, про рішення, які я ухвалював, і про те, чому я приймав саме їх", - сказав колишній президент.
Зокрема, серед озвученого в ній буде:
- як "ми" керували країною під час пандемії COVID, відновлювали економіку та демократію після подій 6 січня;
- як США завершили "найдовшу в історії нашої країни - війну в Афганістані", зміцнили НАТО та підтримали Україну;
- про те, чому Байден вирішив балотуватися на переобрання, а потім відмовився від участі у виборах.
"Але перш за все ця книга - про мою віру в обіцянку Америки. В обіцянку, яку ми дали тим, хто був до нас... в обіцянку, яку ми дали один одному... і в обіцянку, яку ми дали майбутнім поколінням американців. "Promise Me America" - це книга про мою віру в Америку і американський народ", - резюмував Байден.
I've written a book про мій час як President. It's called PROMISE ME, AMERICA. Це починається з листопада 17th і є можливим для попереднього життя. https://t.co/uMINr9efxS @littlebrown pic.twitter.com/yzWfZyD31A- Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2026
Підхід Байдена та Трампа до України
Нагадаємо, минулого літа президент Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Джо Байдена обіцяла Україні передати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з дронами. Однак, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.
Також Зеленський сказав минулого літа, що головна відмінність двох американських президентів полягає у підході до припинення війни. Він підкреслив, що Байден не зміг закінчити війну, але висловив упевненість, що Трамп досягне цієї мети.