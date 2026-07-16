ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Допомога НАТО та Україні, COVID та Афганістан. Байден анонсував мемуари про своє президентство

08:00 16.07.2026 Чт
2 хв
Що сказав Байден про свою життя та свою книгу?
aimg Едуард Ткач
Допомога НАТО та Україні, COVID та Афганістан. Байден анонсував мемуари про своє президентство Фото: Джо Байден (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Колишній президент США Джо Байден анонсував, що під кінець цього року випустить президентські мемуари, в яких розповість про допомогу наданій Україні та багато інших речей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.

У підводці до анонсу Байден записав відео, в якому сказав, що після звільнення з президентської посади багато хто ставив запитував його, чим він займається.

Відповідаючи на це колишній лідер США сказав, що проводить багато часу зі своєю родиною, бореться з онкологічним захворюванням і написав книгу "Пообіцяй мені Америку", яка вийде у продаж 17 листопада. У ній Байден описав, що відбувалося під час президентської каденції.

"Вона вийде в листопаді, і її вже можна замовити. Ця книга - про виклики, з якими ми зіткнулися як країна, про рішення, які я ухвалював, і про те, чому я приймав саме їх", - сказав колишній президент.

Зокрема, серед озвученого в ній буде:

  • як "ми" керували країною під час пандемії COVID, відновлювали економіку та демократію після подій 6 січня;
  • як США завершили "найдовшу в історії нашої країни - війну в Афганістані", зміцнили НАТО та підтримали Україну;
  • про те, чому Байден вирішив балотуватися на переобрання, а потім відмовився від участі у виборах.

"Але перш за все ця книга - про мою віру в обіцянку Америки. В обіцянку, яку ми дали тим, хто був до нас... в обіцянку, яку ми дали один одному... і в обіцянку, яку ми дали майбутнім поколінням американців. "Promise Me America" - це книга про мою віру в Америку і американський народ", - резюмував Байден.

Підхід Байдена та Трампа до України

Нагадаємо, минулого літа президент Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Джо Байдена обіцяла Україні передати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з дронами. Однак, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.

Також Зеленський сказав минулого літа, що головна відмінність двох американських президентів полягає у підході до припинення війни. Він підкреслив, що Байден не зміг закінчити війну, але висловив упевненість, що Трамп досягне цієї мети.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна в Україні
Новини
У Києві двоє загиблих та поранені через нічний удар РФ
У Києві двоє загиблих та поранені через нічний удар РФ
Аналітика
З "Нафтогазу" у прем'єри: чому Зеленський обрав Корецького і які виклики чекають на нього в Кабміні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент З "Нафтогазу" у прем'єри: чому Зеленський обрав Корецького і які виклики чекають на нього в Кабміні