Допомога при народженні дитини: який розмір виплат та як їх отримати

Сума допомоги при народженні дитини у 2024 році становить 41 280 гривень. Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.

Подати заявку на отримання виплат потрібно протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Оформити допомогу на дитину можна через портал "Дія". Для цього потрібно:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати - читайте за посиланням).

Заповніть онлайн-форму на отримання грошової допомоги.

Завірте заяву електронним підписом.

У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.

Також можна подати заяву офлайн. Для цього потрібно звернутися до органу соціального захисту, виконавчого органу сільської, селищної чи міської влади, Центру надання адміністративних послуг.