Помощь при рождении ребенка: какой размер выплат и как их получить

Сумма пособия при рождении ребенка в 2024 году составляет 41 280 гривен. Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Подать заявку на получение выплат следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Оформить пособие на ребенка можно через портал "Дія". Для этого нужно:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).

Заполните онлайн форму на получение денежной помощи.

Заверьте заявление электронной подписью.

При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.

Также можно подать заявление офлайн. Для этого нужно обратиться в орган социальной защиты, исполнительный орган сельской, поселковой или городской власти, Центр предоставления административных услуг.