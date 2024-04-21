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Допомога при народженні дитини: який розмір виплат та як їх отримати

Україна, Неділя 21 квітня 2024 13:57
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Допомога при народженні дитини: який розмір виплат та як їх отримати Фото: у Кабміні пояснили, як оформити допомогу при народженні дитини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сім'ям в Україні при народженні дитини передбачені виплати. Заявку на їх отримання можна подати в онлайн-режимі та особисто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Сума допомоги при народженні дитини у 2024 році становить 41 280 гривень. Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.

Подати заявку на отримання виплат потрібно протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Оформити допомогу на дитину можна через портал "Дія". Для цього потрібно:

  • Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати - читайте за посиланням).
  • Заповніть онлайн-форму на отримання грошової допомоги.
  • Завірте заяву електронним підписом.

У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.

Також можна подати заяву офлайн. Для цього потрібно звернутися до органу соціального захисту, виконавчого органу сільської, селищної чи міської влади, Центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що при народженні дитини також надають "пакунок малюка". Раніше РБК-Україна писало, що є у "пакунку малюка" та як його отримати.

Також ми розповідали, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.

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