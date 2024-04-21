Помощь при рождении ребенка: какой размер выплат и как их получить
Семьям в Украине при рождении ребенка предусмотрены выплаты. Заявку на их получение можно подать в онлайн-режиме и лично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сумма пособия при рождении ребенка в 2024 году составляет 41 280 гривен. Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.
Подать заявку на получение выплат следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Оформить пособие на ребенка можно через портал "Дія". Для этого нужно:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).
- Заполните онлайн форму на получение денежной помощи.
- Заверьте заявление электронной подписью.
При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.
Также можно подать заявление офлайн. Для этого нужно обратиться в орган социальной защиты, исполнительный орган сельской, поселковой или городской власти, Центр предоставления административных услуг.
Напомним, что при рождении ребенка также предоставляют "пакет малыша". Ранее РБК-Украина писало, что есть в "пакете малыша" и как его получить.
Также мы рассказывали, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
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