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Помощь при рождении ребенка: какой размер выплат и как их получить

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 13:57
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Помощь при рождении ребенка: какой размер выплат и как их получить Фото: в Кабмине объяснили, как оформить помощь при рождении ребенка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Семьям в Украине при рождении ребенка предусмотрены выплаты. Заявку на их получение можно подать в онлайн-режиме и лично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сумма пособия при рождении ребенка в 2024 году составляет 41 280 гривен. Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Подать заявку на получение выплат следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Оформить пособие на ребенка можно через портал "Дія". Для этого нужно:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).
  • Заполните онлайн форму на получение денежной помощи.
  • Заверьте заявление электронной подписью.

При правильно заполненной форме выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.

Также можно подать заявление офлайн. Для этого нужно обратиться в орган социальной защиты, исполнительный орган сельской, поселковой или городской власти, Центр предоставления административных услуг.

Напомним, что при рождении ребенка также предоставляют "пакет малыша". Ранее РБК-Украина писало, что есть в "пакете малыша" и как его получить.

Также мы рассказывали, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

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