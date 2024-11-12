Допомога при народженні дитини: які виплати можна отримати в Україні

В Україні кожна сім'я має право отримати допомогу при народженні дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша чи, наприклад, третя дитина.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Кабінету міністрів.
Зміст
Варто зауважити, що в Україні кожна сім’я, яка має дітей, може отримати від держави певну соціальну допомогу: при вагітності та пологах, при народженні чи усиновленні дитини, матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, дітям з інвалідністю, а також грошові виплати дітям-сиротам.
Допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами можуть отримати жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:
Розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Зокрема, одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги - протягом наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 гривень. Потрібно звернутись протягом 12 місяців із дня народження дитини.
Оформити допомогу можна онлайн, заповнивши заявку в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Або офлайн, подавши відповідну заяву до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.
Необхідні документи:
Подати заяву до органу соцзахисту; районних держадміністрацій; виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до ЦНАП за місцем проживання.
Необхідні документи:
В Україні передбачена також допомога на дітей одиноким матерям. Вона надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Максимальний розмір такої допомоги становить: на дітей віком до 6 років - 2272 грн, на дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн, на дітей віком від 18 до 23 років (у разі навчання) - 2684 грн.
Подати відповідно заяву до органу соціального захисту або ЦНАПу, додавши такі документи:
Раніше РБК-Україна розповідало, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.