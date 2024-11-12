Помощь при рождении ребенка: какие выплаты можно получить в Украине

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На какие категории детей предусмотрена помощь в Украине

Следует отметить, что в Украине каждая семья, имеющая детей, может получить от государства определенную социальную помощь: при беременности и родах, при рождении или усыновлении ребенка, матерям-одиночкам и многодетным семьям, детям с инвалидностью, а также денежные выплаты детям-сиротам.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам могут получить женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины из числа военнослужащих;

женщины, уволенные с работы по ликвидации предприятия, учреждения и организации;

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные;

студентки;

женщины, не работающие;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности.

Помощь при рождении (усыновлении) ребенка

Размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41280 грн независимо от количества родившихся детей в семье. В частности, единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма пособия - в течение следующих 36 месяцев равными частями, то есть по 860 гривен. Следует обратиться в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Как получить помощь при рождении ребенка

Оформить помощь можно онлайн, заполнив заявку в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики. Или офлайн, подав соответствующее заявление в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

код ИНН;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Как получить помощь при усыновлении ребенка:

Подать заявление в орган соцзащиты; районных госадминистраций; исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы:

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;

копия решения суда об усыновлении ребенка.

Помощь на детей одиноким матерям

В Украине предусмотрена помощь на детей одиноким матерям. Она предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Максимальный размер такой помощи составляет: на детей до 6 лет - 2272 грн, на детей от 6 до 18 лет - 2833 грн, на детей от 18 до 23 лет (в случае обучения) - 2684 грн.

Как получить

Подать соответственно заявление в орган социальной защиты или ЦНАП, добавив следующие документы: