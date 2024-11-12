Помощь при рождении ребенка: какие выплаты можно получить в Украине

В Украине каждая семья имеет право получить пособие при рождении ребенка. Сумма выплат неизменна и не зависит от того, это первый или, например, третий ребенок.
Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
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Следует отметить, что в Украине каждая семья, имеющая детей, может получить от государства определенную социальную помощь: при беременности и родах, при рождении или усыновлении ребенка, матерям-одиночкам и многодетным семьям, детям с инвалидностью, а также денежные выплаты детям-сиротам.
Пособие по беременности и родам могут получить женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:
Размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41280 грн независимо от количества родившихся детей в семье. В частности, единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма пособия - в течение следующих 36 месяцев равными частями, то есть по 860 гривен. Следует обратиться в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Оформить помощь можно онлайн, заполнив заявку в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики. Или офлайн, подав соответствующее заявление в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.
Необходимые документы:
Подать заявление в орган соцзащиты; районных госадминистраций; исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП по месту жительства.
Необходимые документы:
В Украине предусмотрена помощь на детей одиноким матерям. Она предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Максимальный размер такой помощи составляет: на детей до 6 лет - 2272 грн, на детей от 6 до 18 лет - 2833 грн, на детей от 18 до 23 лет (в случае обучения) - 2684 грн.
Подать соответственно заявление в орган социальной защиты или ЦНАП, добавив следующие документы:
Ранее РБК-Украина рассказывала, что после окончания отпуска по беременности и родам родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Также в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).
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