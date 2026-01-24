Допомога маломобільним і будинкам без тепла: уряд визначив пріоритети після удару РФ

Після чергової масованої атаки Росії по енергоінфраструктурі уряд посилив координацію дій щодо якнайшвидшого відновлення світла і тепла. Увагу зосереджено на маломобільних людях та будинках, де теплопостачання не відновлюється тривалий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на премєр-міністра Юлію Свириденко.
За її словами, ворог цинічно атакував Київ і Київську область, а також Сумську, Чернігівську та Харківську області, зокрема із застосуванням балістичних ракет. У Харкові внаслідок обстрілів поранення отримали понад 30 людей.
У Києві російські війська знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Одна жінка загинула, ще двоє людей зазнали поранень. На місцях ударів безперервно працюють рятувальники, енергетики та комунальні служби.
Прем’єр-міністр наголосила, що уряд робить усе можливе для оперативного відновлення енергопостачання. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженої генерації, максимальне нарощування імпорту електроенергії та введення в роботу альтернативних джерел живлення.
Окремий акцент під час селектору зроблено на підтримці маломобільних людей.
"Міністерства та всі служби працюють для їх підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях. Фокус також - на будинках, у яких тривалий час не відновлюється теплопостачання", - заявила Свириденко.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня РФ завдала чергового комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 375 ударних безпілотників і 21 ракету різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, однак уникнути влучань не вдалося.
Найбільших руйнувань зазнав Київ - пошкодження зафіксовано у п’яти районах столиці. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.
Через обстріли на лівому березі Києва виникли перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.
Окрім того, цієї ж ночі під масованою атакою дронів опинився Харків. За наявною інформацією, там постраждали близько 30 людей.