Допомога у кредит. Трамп намагається просунути свою ідею підтримки України

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це так. Займіть їм гроші. Якщо вони впораються, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не впораються, вони не повинні повертати нам гроші. Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у вигляді кредиту", - заявив Трамп у ході своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні.

Колишній президент США порівняв такий план з угодами, які він раніше укладав із потенційно успішними спортсменами, які не мали грошей на початку своєї кар'єри.

"Я так роблю зі спортсменами. Наприклад, з професійними гольфістами, які, на мій погляд, дуже хороші. У них немає грошей, але у них великий талант. Я говорю: "Ось угода", - додав він.

Варто зауважити, що цього року у США відбудуться президентські вибори. Головним кандидатом від республіканців, найімовірніше, стане Дональд Трамп, а від демократів - Джо Байден.

Допомога Україні від США

Така пропозиція Трампа прозвучала на тлі розгляду в Конгресі США нової допомоги в Україні понад 60 млрд доларів.

Цього тижня Сенат США ухвалив законопроект з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб ініціатива набула чинності, її має підтримати Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Поки речник Палати Майк Джонсон не планує виносити законопроект на голосування, оскільки він хоче, щоб пакет включав і кошти на охорону мексиканського кордону.