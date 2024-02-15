Помощь в кредит. Трамп пытается продвинуть свою идею поддержки Украины

"Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это так. Займите им деньги. Если они справятся, они вернут нам деньги. Если они не справятся, они не должны возвращать нам деньги. Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в виде кредита", - заявил Трамп в ходе своей предвыборной кампании в Южной Каролине.

Бывший президент США сравнил такой план со сделками, которые он ранее заключал с потенциально успешными спортсменами, не имевшие денег в начале своей карьеры.

"Я так поступаю со спортсменами. Например, с профессиональными гольфистами, которые, на мой взгляд, очень хороши. У них нет денег, но у них большой талант. Я говорю: "Вот сделка", - добавил он.

Стоит заметить, что в этом году в США пройдут президентские выборы. Главным кандидатом от республиканцев, вероятнее всего, станет Дональд Трамп, а от демократов - Джо Байден.

Помощь Украине от США

Такое предложение Трампа прозвучало на фоне рассмотрения в Конгрессе США новой помощи в Украине на более 60 млрд долларов.

На этой неделе Сенат США принял законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы инициатива вступила в силу, ее должна поддержать Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Пока спикер Палаты Майк Джонсон не планирует выносить законопроект на голосование, поскольку он хочет, чтобы пакет включал и средства на охрану мексиканской границы.