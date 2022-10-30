Україна сподівається, що США допоможуть переконати Ізраїль змінити позицію щодо допомоги

Україна сподівається, що допомога Ірану Росії під час війни та вплив США переконають Ізраїль відмовитися від своєї позиції щодо ненадання військової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Офіційні особи в Україні сподіваються, що надання Іраном дронів-камікадзе Росії призведе до зміни позиції Ізраїлю. Вони особливо наполягають на допомозі Ізраїлю з ППО, яка б забезпечила захист від іранських безпілотників.

The Hill повідомляє, що Україна хоче, аби адміністрація президента США Джо Байдена посилила тиск на Ізраїль.

"Американці - єдина країна, до якої прислухається Ізраїль", - сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він зазначив, що останніми тижнями стосунки з Ізраїлем просунулися вперед "щодо деяких технічних питань, пов’язаних з обороною", включаючи вдосконалену систему попередження, яка допоможе попередити цивільне населення про атаки з боку росіян. За його словами, це позитивний розвиток подій, але Україна очікує більшого від Ізраїлю.

Корнійчук щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдесом і називає американського посла "секретною зброєю" у своїй кампанії, щоб спонукати ізраїльтян змінити курс і надати Україні військову та повітряну оборонну підтримку.

"Я жартую, але я називаю його (Найдеса - ред.) нашою секретною зброєю. Ось чому ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю головну тенденцію, яка робить позицію Ізраїлю відмінною від решти демократичного світу, і розширити військово-технічне співробітництво", – сказав він.

Корнійчук також хоче, щоб адміністрація Байдена більш ретельно перевіряла, як Ізраїль дотримується західних санкцій щодо Росії.

Окрім того, 1 листопада в Ізраїлі відбудуться вибори. Зазначається, що політична нестабільність є ключем до спроможності тиснути на уряд щодо ракет і засобів ППО для України.