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Украина надеется, что США помогут убедить Израиль изменить позицию о помощи

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Воскресенье 30 октября 2022 16:27
Украина надеется, что США помогут убедить Израиль изменить позицию о помощи Фото: помощь Ирану РФ должна убедить Израиль отказаться от позиции о непредоставлении оружия Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина надеется, что помощь Ирану России во время войны и влияние США убедят Израиль отказаться от своей позиции по поводу неоказания военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Официальные лица в Украине надеются, что предоставление Ираном дронов-камикадзе России приведет к изменению позиции Израиля. Они особенно настаивают на помощи Израиля по ПВО, которая обеспечила бы защиту от иранских беспилотников.

The Hill сообщает, что Украина хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена усилила давление на Израиль.

"Американцы - единственная страна, к которой прислушивается Израиль", - сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он отметил, что в последние недели отношения с Израилем продвинулись вперед "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", включая усовершенствованную систему предупреждения, которая поможет предупредить гражданское население об атаках со стороны россиян. По его словам, это положительное развитие событий, но Украина ожидает больше Израиля.

Корнейчук еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдесом и называет американского посла "секретным оружием" в своей кампании, чтобы побудить израильтян изменить курс и предоставить Украине военную и воздушную оборонную поддержку.

"Я шучу, но я называю его (Найдеса - ред.) нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая делает позицию Израиля отличной от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество", – сказал он.

Корнийчук также хочет, чтобы администрация Байдена более тщательно проверяла, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России.

Кроме того, 1 ноября в Израиле пройдут выборы. Отмечается, что политическая нестабильность является ключом к способности давить на правительство касаемо ракеты и средства ПВО для Украины.

Израиль все еще отказывается предоставлять оружие Украине для борьбы против российской агрессии.

При этом Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбития иранских дронов-камикадзе, которые использует Россия.

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