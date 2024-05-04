Допомога безробітним в Україні: скільки платять та як оформити

Допомогу можуть виплачувати протягом 90 календарних днів, але не більше. Для осіб передпенсійного віку термі виплат становить 360 календарних днів.

Для оформлення виплат потрібно отримати статус безробітного. Це можна зробити, звернувшись до найближчого центру зайнятості, або подати заявку через "Дію".

Як подати онлайн-заявку:

Потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID.

Далі необхідно обрати послугу отримання статусу безробітного.

Оберіть форму подачі заяви - стандартна чи спрощена.

Спрощеною формою можуть скористатися переселенці та особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії та які не мають всіх документів для отримання статусу безробітного.

За стандартною формою можуть подати заяву всі громадяни. Знадобляться електронні копії документів та електронний підпис.

Мінімальний розмір допомоги безробітним становить 1500 гривень, а максимальний - 7100 гривень.