Помощь безработным в Украине: сколько платят и как оформить

Помощь могут выплачивать в течение 90 календарных дней, но не больше. Для лиц предпенсионного возраста срок выплат составляет 360 календарных дней.

Для оформления выплат нужно получить статус безработного. Это можно сделать, обратившись в ближайший центр занятости, или подать заявку через "Дію".

Как подать онлайн-заявку:

Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

Далее нужно выбрать услугу получения статуса безработного.

Выберите форму подачи заявления - стандартная или упрощенная.

Упрощенной формой могут воспользоваться переселенцы и лица, которые находятся на временно оккупированных территориях или на территориях, где ведутся боевые действия и которые не имеют всех документов для получения статуса безработного.

По стандартной форме могут подать заявление все граждане. Нужны электронные копии документов и электронная подпись.

Минимальный размер пособия безработным составляет 1500 гривен, а максимальный - 7100 гривен.