Вакансії з високими зарплатами в Україні. Де платять найбільше і за що

Рейтинг вакансій з найбільшими зарплатами в Україні очолюють не лише програмісти та керівники. Високооплачувану роботу наразі пропонують медіабайерам, менеджерам із продажу нерухомості, кваліфікованим гірникам, фахівцям з обслуговування автомобілів та водіям.

При підготовці матеріалу використовувалися: дослідження порталу Work.ua, вакансії на robota.ua, аналітична інформація Державної служби зайнятості.

Перелік вакансій з високими зарплатами для представників різних професій – на РБК-Україна нижче.

Зміст:

Зарплати в Україні зростають

Рівень оплати праці в Україні попри війну поступово зростає. Роботодавці пропонували на 3% більші зарплати в лютому 2024, як порівняти з початком року.

На порталі Work.ua зазначають, що за минулий місяць середня зарплата зросла на 500 грн і досягла 20 тис. грн по країні. Лідером залишається Київська область, де роботодавці в середньому готові платити 22 тис. грн.

По категоріях найвищою є заробітна плата у фахівців Сил оборони України. Розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо пропонують понад 70 тис. грн.

Серед цивільних професій високий рівень доходу традиційно мають "айтівці" та працівники на керівних посадах у різних сферах, але є ще кілька категорій, які заробляють вище середнього.

В яких сферах зарплати найвищі

Як зазначається в дослідженні Work.ua, найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 тис. грн), водій-міжнародник (45 тис. грн), по 40 тис. грн пропонували по вакансіях кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник.

В опублікованому Державною службою зайнятості (ДСЗ) переліку середніх зарплат на 1 березня 2024, крім керівних посад та представників IT-галузі, найвищий рівень доходу пропонують:

лікарю-хірургу пластичному (40 тис. грн) ;

; монтажнику-складальнику алюмінієвих конструкцій (36 тис. грн);

інкасатору-водію (28,5 тис. грн) ;

; електромеханіку з підіймальних установок (28,17 тис. грн) ;

; фарбувальнику на текстильне виробництво (27 тис. грн) ;

; технологу на видавничо-поліграфічне виробництво (25 тис. грн).

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Медіабайер

Середня зарплата по вакансії медіабайера становить 50 тис. грн, але на сайтах пошуку роботи можна знайти оголошення, де вказують рівень оплати значно вищий – понад 150 тис. грн.

Медіабайер – фахівець у галузі цифрового маркетингу, який займається рекламними кампаніями на онлайн-платформах. Фактично він купує рекламний простір для розміщення оголошень компанії-замовника з огляду на її цільову аудиторію.

Скриншот work.ua

Рівень зарплати медіабайера залежить від досвіду та навичок. Також роботодавці пропонують бонусну систему залежно від прибутку.

Кандидат повинен мати високі аналітичні навички, володіти англійською, розбиратися в платформах (Google, Facebook тощо), на яких буде працювати та їх інструментах, а також бути готовим до постійного навчання.

Спеціаліст із продажу нерухомості

Менеджери з продажу чи оренди нерухомості можуть заробляти в середньому 40 тис. грн. У вакансіях зазвичай вказують зарплату, яка враховує відсоток прибутку від укладених угод.

Рієлторам чи спеціалістам з нерухомості потрібно працювати з базою об’єктів, підбирати об’єкти для покупців/орендарів, організовувати перегляди й переговори, надавати консультації покупцям.

Агенції з нерухомості готові брати кандидатів без досвіду та проводити спеціалізоване навчання.

Скриншот robota.ua

Автомаляр та рихтувальник

Спеціалісти з обслуговування та ремонту автомобілів можуть заробляти від 25 до 50 тис. грн. Середня зарплата рихтувальника, за даними Work.ua, становить 40 тис. грн.

В обов'язки рихтувальника входитиме виконання ремонтних робіт, рихтування та відновлення металевих деталей кузова автомобілів, відновлення геометрії кузова, регулювання зазорів, заміна лобового скла, арматурні роботи.

Для автомалярів обов'язкові навички проведення підготовки до фарбування та безпосередньо локальне чи повне фарбування транспортних засобів, шліфування спецінструментом.

Скриншот work.ua

Водій

Середня зарплата водіїв, які займаються перевезеннями по Україні та за кордон, становить 45 тис. грн.

У більшості оголошень вказується серед обов'язків приймання, перевезення та передача вантажів з перевіркою документації, проведення регулярного технічного огляду транспортно засобу для забезпечення його безперебійної роботи. Вимоги: наявність посвідчення водія категорії СЕ, біометричного закордонного паспорта, досвід роботи від 1 року.

Також шукають водіїв на міжнародні автобусні рейси із посвідченням D-категорії, далекобійників на зерновози для перевезень по території України.

По низці вакансій вказують, що готові брати на роботу пенсіонерів, осіб з інвалідністю.

Скриншот work.ua

Гірник

За даними щодо рівня зарплат у вакансіях ДСЗ, прохіднику на шахті пропонують середню зарплату на рівні 30,8 тис. грн.

Також високий рівень оплати вказаний по низці інших вакансій у гірничовидобувній галузі: підривник – 26,15 тис. грн, гірник очисного забою – 25,32 тис. грн.

На порталах пошуку роботи є вакансії прохідника на шахті "Білозерська" із зарплатою 50-60 тис. грн.

В обов'язки входитиме виконання комплексу робіт з проходження горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок, буріння шпурів, розбір підірваної породи, навантаження гірничої маси на транспортні засоби, ремонт кріплення виробок.

Скриншот work.ua

На видобувному підприємстві "Павлоградвугілля" прохідник може заробляти 30-40 тис. грн.

Роботодавець забезпечує медичну страховку, сприяє з житлом, надає часткову компенсацію комунальних послуг опалення або забезпечує вугіллям, доставляє до робочого місця, забезпечує спецодягом та спецвзуттям.