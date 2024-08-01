Допоміг втекти з Україні більше 70 ухилянтам. В Україні судитимуть депутата сільради

У Тернопільській області викрито депутата сільської ради, який допоміг втекти з України 74 військовозобов'язаним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, під час обіймання посади депутата у одній із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.
"Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових", - пише Нацполіція.
Фото: в Україні судитимуть депутата сільради (npu.gov.ua)
У документи підозрюваний вносив дані ухилянтів, після чого останніх вносили до автоматизованої інформаційної системи, у зв'язку з чим вони могли безперешкодно виїжджати за межі України.
З липня 2022-го по січень 2023 року таким чином кордон перетнули 74 військовозобов'язаних.
Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб.
"Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду", - додає Нацполіція.
Підозрюваному загрожує до семи років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно ліквідувала п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Також було викрито голову районного територіального центру комплектування (ТЦК) у Кривому Розі.
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