UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допоміг втекти з Україні більше 70 ухилянтам. В Україні судитимуть депутата сільради

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області викрито депутата сільської ради, який допоміг втекти з України 74 військовозобов'язаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Що сталось 

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, під час обіймання посади депутата у одній із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

"Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових", - пише Нацполіція. 

Фото: в Україні судитимуть депутата сільради (npu.gov.ua) 

У документи підозрюваний вносив дані ухилянтів, після чого останніх вносили до автоматизованої інформаційної системи, у зв'язку з чим вони могли безперешкодно виїжджати за межі України. 

З липня 2022-го по січень 2023 року таким чином кордон перетнули 74 військовозобов'язаних. 

Що загрожує 

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб. 

"Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду", - додає Нацполіція. 

Підозрюваному загрожує до семи років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно ліквідувала п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Також було викрито голову районного територіального центру комплектування (ТЦК) у Кривому Розі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопільська областьНаціональна поліція