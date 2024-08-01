Помог сбежать из страны более 70 уклонистам. В Украине будут судить депутата сельсовета

Что случилось

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, во время занятия должности депутата в одном из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.

"Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных", - пишет Нацполиция.

Фото: в Украине будут судить депутата сельсовета (npu.gov.ua)

В документы подозреваемый вносил данные уклонистов, после чего последних вносили в автоматизированную информационную систему, в связи с чем они могли беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

С июля 2022-го по январь 2023 года таким образом границу пересекли 74 военнообязанных.

Что угрожает

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц.

"Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства направлен в суд", - добавляет Нацполиция.

Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.