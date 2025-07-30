Допоміг втекти екскерівнику метро Києва: колишньому начальнику ТЦК оголосили підозру

Колишній начальник районного ТЦК та СП столиці отримав підозру. Його звинуватили у допомозі виїхати за кордон ексначальнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Деталі справи

Правоохоронці встановили, що екскерівник київської підземки, який мав посвідчення про відстрочку від призову, звернувся до начальника одного з районних ТЦК та СП міста Києва за допомогою.

"Відповідно до домовленостей, службовець мав посприяти виготовити документи про визнання посадовця непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку", - повідомили у поліції.

Для реалізації схеми керівник ТЦК залучив спільників - голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення ТЦК.

Вони організували фіктивне проходження медогляду для колишнього посадовця метрополітену, за результатами якого його визнали непридатним до військової служби.

Вже після звільнення з посади експосадовець використав підроблену довідку ВЛК та військовий квиток із неправдивими даними для перетину кордону через міжнародний пункт пропуску.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику ТЦК та СП.

Йому інкримінують службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ), а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ). Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Раніше поліцейські оголосили підозри й іншим учасникам корупційної схеми - голові та секретарю ВЛК, а також працівнику ТЦК.

Додамо що у поліції не називають прізвища колишнього керівника метро, однак РБК-Україна раніше вже писала, що йдеться про Віктора Брагінського.

Фото: підозру отримав колишній начальник ТЦК (npu.gov.ua)