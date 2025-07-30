Помог сбежать экс-руководителю метро Киева: бывшему начальнику ТЦК объявили подозрение

Бывший начальник районного ТЦК и СП столицы получил подозрение. Его обвинили в помощи выехать за границу экс-начальнику "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали дела

Правоохранители установили, что экс-руководитель киевской подземки, который имел удостоверение об отсрочке от призыва, обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП города Киева за помощью.

"Согласно договоренностям, служащий должен был посодействовать изготовить документы о признании чиновника непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета", - сообщили в полиции.

Для реализации схемы руководитель ТЦК привлек сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК.

Они организовали фиктивное прохождение медосмотра для бывшего чиновника метрополитена, по результатам которого его признали непригодным к военной службе.

Уже после увольнения с должности экс-чиновник использовал поддельную справку ВВК и военный билет с ложными данными для пересечения границы через международный пункт пропуска.

Что грозит

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП.

Ему инкриминируют служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ), а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ). Ему грозит до семи лет заключения.

Ранее полицейские объявили подозрения и другим участникам коррупционной схемы - председателю и секретарю ВЛК, а также работнику ТЦК.

Добавим что в полиции не называют фамилии бывшего руководителя метро, однако РБК-Украина ранее уже писало, что речь идет о Викторе Брагинском.

Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)