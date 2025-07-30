ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помог сбежать экс-руководителю метро Киева: бывшему начальнику ТЦК объявили подозрение

Среда 30 июля 2025 10:44
UA EN RU
Помог сбежать экс-руководителю метро Киева: бывшему начальнику ТЦК объявили подозрение Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Бывший начальник районного ТЦК и СП столицы получил подозрение. Его обвинили в помощи выехать за границу экс-начальнику "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали дела

Правоохранители установили, что экс-руководитель киевской подземки, который имел удостоверение об отсрочке от призыва, обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП города Киева за помощью.

"Согласно договоренностям, служащий должен был посодействовать изготовить документы о признании чиновника непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета", - сообщили в полиции.

Для реализации схемы руководитель ТЦК привлек сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК.

Они организовали фиктивное прохождение медосмотра для бывшего чиновника метрополитена, по результатам которого его признали непригодным к военной службе.

Уже после увольнения с должности экс-чиновник использовал поддельную справку ВВК и военный билет с ложными данными для пересечения границы через международный пункт пропуска.

Что грозит

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП.

Ему инкриминируют служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ), а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ). Ему грозит до семи лет заключения.

Ранее полицейские объявили подозрения и другим участникам коррупционной схемы - председателю и секретарю ВЛК, а также работнику ТЦК.

Добавим что в полиции не называют фамилии бывшего руководителя метро, однако РБК-Украина ранее уже писало, что речь идет о Викторе Брагинском.

Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)

Подтопление метро в Киеве

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". В результате этого часть синей ветки метрополитена закрыли на ремонт.

По данным следствия, разрушение конструкций тоннеля продолжалось около 14 лет. Из-за сокрытия фактов критического состояния сооружения произошла авария.

23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

В декабре прошлого года Брагинский был объявлен в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро Полиция Киева
Новости
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции