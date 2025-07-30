Помог сбежать экс-руководителю метро Киева: бывшему начальнику ТЦК объявили подозрение
Бывший начальник районного ТЦК и СП столицы получил подозрение. Его обвинили в помощи выехать за границу экс-начальнику "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Детали дела
Правоохранители установили, что экс-руководитель киевской подземки, который имел удостоверение об отсрочке от призыва, обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП города Киева за помощью.
"Согласно договоренностям, служащий должен был посодействовать изготовить документы о признании чиновника непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета", - сообщили в полиции.
Для реализации схемы руководитель ТЦК привлек сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК.
Они организовали фиктивное прохождение медосмотра для бывшего чиновника метрополитена, по результатам которого его признали непригодным к военной службе.
Уже после увольнения с должности экс-чиновник использовал поддельную справку ВВК и военный билет с ложными данными для пересечения границы через международный пункт пропуска.
Что грозит
На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП.
Ему инкриминируют служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ), а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ). Ему грозит до семи лет заключения.
Ранее полицейские объявили подозрения и другим участникам коррупционной схемы - председателю и секретарю ВЛК, а также работнику ТЦК.
Добавим что в полиции не называют фамилии бывшего руководителя метро, однако РБК-Украина ранее уже писало, что речь идет о Викторе Брагинском.
Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)
Подтопление метро в Киеве
Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". В результате этого часть синей ветки метрополитена закрыли на ремонт.
По данным следствия, разрушение конструкций тоннеля продолжалось около 14 лет. Из-за сокрытия фактов критического состояния сооружения произошла авария.
23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
В декабре прошлого года Брагинский был объявлен в розыск.
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