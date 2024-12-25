Екскерівника київського метро оголосили в розшук

Поліція оголосила в розшук колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Його підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ.

Віктора Брагінського розшукують за 2 ст. 367 Кримінального кодексу - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Запобіжний захід щодо фігуранта не застосовувався.

У розшук його оголосило Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

В електронній базі МВС Брагінський зазначений як особа, яка "переховується від органів досудового розслідування".

Підтоплення метро у Києві

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві сталося підтоплення станцій метро "Деміївська" та "Либідська". У результаті цього частину синьої гілки метрополітену закрили на ремонт.

За даними слідства, руйнування конструкцій тунелю тривало близько 14 років. Через приховування фактів критичного стану споруди сталася аварія.

23 липня 2024 року двом чиновникам метрополітену було вручено підозру. У листопаді колишньому керівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському теж оголосили підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

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