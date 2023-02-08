Помогают войне РФ. G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, КНДР и Ирана, - Bloomberg

Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые могут предоставлять России товары военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Неназванные собеседники издания рассказали, что целью стран G7 является согласование такого пакета санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом, по словам источников Bloomberg, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства "Большой семерки" могут быть разными.

В издании добавляют, что компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.

В Совете нацбезопасности США отказались предоставлять изданию какую-либо информацию по этому вопросу.