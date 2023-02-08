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Помогают войне РФ. G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, КНДР и Ирана, - Bloomberg

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Среда 08 февраля 2023 23:38
Помогают войне РФ. G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, КНДР и Ирана, - Bloomberg Иллюстративное фото: G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, КНДР и Ирана (g7germany.de)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые могут предоставлять России товары военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные собеседники издания рассказали, что целью стран G7 является согласование такого пакета санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом, по словам источников Bloomberg, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства "Большой семерки" могут быть разными.

В издании добавляют, что компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.

В Совете нацбезопасности США отказались предоставлять изданию какую-либо информацию по этому вопросу.

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против шести граждан Ирана, которые связаны с поставками дронов-камикадзе России.

Также мы писали, что Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников.

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