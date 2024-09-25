Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії

"Коли деякі пропонують альтернативні, половинчасті плани врегулювання - так звані "набори принципів", - це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що будь-які альтернативні "мирні" ініціативи - це спроба досягти затишшя, а не припинення війни.

Глава держави припустив, що, можливо, хтось таким чином хоче отримати Нобелівську премію за заморожене перемир'я, але "єдині призи, які Путін дасть натомість, - це нові страждання та катастрофи".

Зеленський зазначив, що, якщо якась країна шукає альтернативи або ігнорує будь-який пункту формули миру, то "вона сама хоче зробити частину того, що робить Путін".

"І коли китайсько-бразильський дует намагається перетворитися на хор голосів - з кимось у Європі, з кимось в Африці, який говорить щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання - в чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти - за рахунок України своєї влади не зміцниш", - додав глава держави.

За його словами, світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок тих, хто менший. І всі країни розуміють, чому це має залишитись у минулому.

Як підкреслив президент, українці ніколи не приймуть, чому деякі країни підтримують нав'язування такого колоніального минулого Україні замість нормального мирного життя.

"Я хочу миру для свого народу - справжнього і справедливого миру. І я прошу вашої підтримки - від усіх народів світу. Ми не ділимо світ. Я прошу вас про те саме - не поділяйте світ. Будьте єдиними націями, і це принесе мир", - звернувся президент до інших країн.