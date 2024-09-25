Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії

Країни, які шукають альтернативи українській формулі миру, підігрують російському диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.
"Коли деякі пропонують альтернативні, половинчасті плани врегулювання - так звані "набори принципів", - це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що будь-які альтернативні "мирні" ініціативи - це спроба досягти затишшя, а не припинення війни.
Глава держави припустив, що, можливо, хтось таким чином хоче отримати Нобелівську премію за заморожене перемир'я, але "єдині призи, які Путін дасть натомість, - це нові страждання та катастрофи".
Зеленський зазначив, що, якщо якась країна шукає альтернативи або ігнорує будь-який пункту формули миру, то "вона сама хоче зробити частину того, що робить Путін".
"І коли китайсько-бразильський дует намагається перетворитися на хор голосів - з кимось у Європі, з кимось в Африці, який говорить щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання - в чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти - за рахунок України своєї влади не зміцниш", - додав глава держави.
За його словами, світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок тих, хто менший. І всі країни розуміють, чому це має залишитись у минулому.
Як підкреслив президент, українці ніколи не приймуть, чому деякі країни підтримують нав'язування такого колоніального минулого Україні замість нормального мирного життя.
"Я хочу миру для свого народу - справжнього і справедливого миру. І я прошу вашої підтримки - від усіх народів світу. Ми не ділимо світ. Я прошу вас про те саме - не поділяйте світ. Будьте єдиними націями, і це принесе мир", - звернувся президент до інших країн.
Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що Китай та Бразилія просувають власний "мирний план" для війни Росії проти України.
Планується, що за кілька днів план буде представлено 20 країнам Глобального Півдня. Зокрема, йдеться про Мексику, Саудівську Аравію, ПАР та ОАЕ.
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