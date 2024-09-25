Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии

"Когда некоторые предлагают альтернативные, половинчатые планы урегулирования - так называемые "наборы принципов", - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которых война затронула больше всего, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир с целью подчинить себе больше стран", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что любые альтернативные "мирные" инициативы - это попытка добиться затишья, а не прекращения войны.

Глава государства предположил, что, может быть, кто-то таким образом хочет получить Нобелевскую премию за замороженное перемирие, но "единственные призы, которые Путин даст взамен, - это новые страдания и катастрофы".

Зеленский отметил, что, если какая-либо страна ищет альтернативы или игнорирует любой пункт формулы мира, то "она сама хочет сделать часть того, что делает Путин".

"И когда китайско-бразильский дуэт пытается превратиться в хор голосов - с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говорящий что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем истинный интерес? Все должны понимать - за счет Украины свою власть не укрепишь", - добавил глава государства.

По его словам, мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих держав за счет тех, кто поменьше. И все страны понимают, почему это должно остаться в прошлом.

Как подчеркнул президент, украинцы никогда не примут, почему некоторые страны поддерживают навязывание такого колониального прошлого Украине, вместо нормальной, мирной жизни.

"Я хочу мира для своего народа - настоящего и справедливого мира. И я прошу вашей поддержки - от всех народов мира. Мы не делим мир. Я прошу вас о том же - не разделяйте мир. Будьте едиными нациями, и это принесет мир", - обратился президент к другим странам.