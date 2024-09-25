Помогают Путину продолжать войну. Зеленский в ООН жестко обратился к Китаю и Бразилии

Страны, которые ищут альтернативы украинской формуле мира, подыгрывают российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, это касается Китая и Бразилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
"Когда некоторые предлагают альтернативные, половинчатые планы урегулирования - так называемые "наборы принципов", - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которых война затронула больше всего, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир с целью подчинить себе больше стран", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что любые альтернативные "мирные" инициативы - это попытка добиться затишья, а не прекращения войны.
Глава государства предположил, что, может быть, кто-то таким образом хочет получить Нобелевскую премию за замороженное перемирие, но "единственные призы, которые Путин даст взамен, - это новые страдания и катастрофы".
Зеленский отметил, что, если какая-либо страна ищет альтернативы или игнорирует любой пункт формулы мира, то "она сама хочет сделать часть того, что делает Путин".
"И когда китайско-бразильский дуэт пытается превратиться в хор голосов - с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говорящий что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем истинный интерес? Все должны понимать - за счет Украины свою власть не укрепишь", - добавил глава государства.
По его словам, мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих держав за счет тех, кто поменьше. И все страны понимают, почему это должно остаться в прошлом.
Как подчеркнул президент, украинцы никогда не примут, почему некоторые страны поддерживают навязывание такого колониального прошлого Украине, вместо нормальной, мирной жизни.
"Я хочу мира для своего народа - настоящего и справедливого мира. И я прошу вашей поддержки - от всех народов мира. Мы не делим мир. Я прошу вас о том же - не разделяйте мир. Будьте едиными нациями, и это принесет мир", - обратился президент к другим странам.
Напомним, сегодня, 25 сентября, стало известно, что Китай и Бразилия продвигают собственный "мирный план" для войны России против Украины.
Планируется, что через несколько дней план будет представлен 20 странам Глобального Юга. В частности, речь о Мексике, Саудовской Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.