Допомагав загарбикам "зомбувати" жителів Куп’янська: СБУ затримала колаборанта

"Мова йде про колишнього працівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська, який після захоплення міста підтримав агресора", - йдеться в повідомленні.

За це навесні 2022 року окупанти призначили його "технічним директором" місцевого телепровайдера. Тоді фігурант одразу розпорядився "відрізати" абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг.

"Замість мовників нашої держави колаборант "під’єднав" більшу частину міста та прилеглих селищ до телевізійних ефірів росТБ", - інформують в СБУ.

Поширював кремлівську пропаганду

Як зазначають у відомстві, у такий спосіб рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед мешканців громади.

Після звільнення райцентру колаборант виїхав до Харкова, де намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи адреси орендованих квартир.

Співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали його за місцем тимчасового проживання в обласному центрі.

Виявили поплічника

"Крім того, встановлено особу його спільника. Ним виявився ще один мешканець Куп’янська, який під час окупації влаштувався "фінансовим директором" місцевого телепровайдера", - йдеться в повідомленні.

Напередодні звільнення громади він втік разом з військами РФ на тимчасово захоплену частину території на сході України.

Підозра та ймовірний термін

У СБУ інформують, що на підставі зібраних співробітниками доказів затриманому фігуранту повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

За цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії його спільника, який переховується на тимчасово окупованій частині території нашої держави.