Помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска: СБУ задержала коллаборанта

"Речь идет о бывшем работнике телекоммуникационной компании из Купянска, который после захвата города поддержал агрессора", - говорится в сообщении.

За это весной 2022 оккупанты назначили его "техническим директором" местного телепровайдера. Тогда фигурант сразу распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.

"Вместо вещателей нашего государства коллаборант "подключил" большую часть города и близлежащих поселков к телевизионным эфирам росТВ", - информируют в СБУ.

Распространял кремлевскую пропаганду

Как отмечают в ведомстве, таким образом рашисты использовали технологические возможности местного провайдера для распространения кремлевской пропаганды среди жителей общины.

После увольнения райцентра коллаборант выехал в Харьков, где пытался избежать правосудия, постоянно меняя адреса арендованных квартир.

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленника и задержали его по месту жительства в областном центре.

Обнаружили приспешника

"Кроме того, установлена личность его подельника. Им оказался еще один житель Купянска, который во время оккупации устроился "финансовым директором" местного телепровайдера", - говорится в сообщении.

В преддверии освобождения общины он сбежал вместе с войсками РФ на временно захваченную часть территории на востоке Украины.

Подозрение и вероятный срок

В СБУ информируют, что на основании собранных сотрудниками доказательств задержанному фигуранту поставлено в известность о подозрении за коллаборационную деятельность.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

По этой же статье квалифицированы преступные действия его сообщника, скрывающегося на временно оккупированной части территории нашего государства.