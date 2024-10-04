UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагав ворогу прорватись до Покровська. СБУ затримала зрадника

Фото: СБУ затримала зрадника (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області затримано агента воєнної розвідки Російської Федерації (РФ). Зрадник розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

До виконання завдань російська розвідка завербувала 49-річного безробітного з Краматорська, який проявляв проросійську активність у забороненій соціальній мережі "Однокласники". 

"За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору", - пише СБУ. 

Фото: СБУ затримала зрадника (t.me/SBUkr)

Зрадника було викрито ще на початковому етапі його розвідактивності. Затримали за місцем проживання. 

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який підозрюваний використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Що загрожує 

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стан. Наразі він перебуває під вартою. 

Йому загрожує довічне. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно спіймала дезертира-зрадника, який перейшов на бік ворога та коригував удари росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСлужба безпеки України