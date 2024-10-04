Помогал врагу прорваться в Покровск. СБУ задержала предателя

В Донецкой области задержан агент военной разведки Российской Федерации (РФ). Предатель разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
К выполнению задач российская разведка завербовала 49-летнего безработного из Краматорска, который проявлял пророссийскую активность в запрещенной социальной сети «Одноклассники».
"По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск. Полученные сведения он пометками отображал на гугл-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору", - пишет СБУ.
Фото: СБУ задержала предателя (t.me/SBUkr)
Предатель был разоблачен еще на начальном этапе его разведактивности. Задержали по месту жительства.
В ходе обыска был обнаружен мобильный телефон, который подозреваемый использовал для коммуникации с российской спецслужбой.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей.
Ему грозит пожизненное.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно поймала дезертира-предателя, который перешел на сторону врага и корректировал удары россиян.
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