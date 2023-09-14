Допомагав "вагнерівцям" У Києві затримали екс-адвоката за заклики до захоплення влади

Правоохоронці виявили в Києві колишнього адвоката, який закликав захоплювати владу в Україні та допомагав Telegram-каналу бойовиків із ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні.

Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті.

Чим саме він займався

За даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів.

Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному YouTube-каналі із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів.

"У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі", - повідомили у СБУ.

Зв'язки з ПВК "Вагнера"

Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали "вагнерівців".

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави.

Екс-адвокату повідомили про підозру

За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за фактом "публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Нещодавно У Харківській області викрили депутата-колаборанта. Під час російської окупації регіону він заправляв техніку загарбників.

Також СБУ затримала в Одесі російського інформатора, який хотів "зламати" телефон військової ЗСУ задля розвідданих. Пізніше з'ясувалось, що він вишукував і місця розташування ППО в регіоні.