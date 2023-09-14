Помогал "вагнеровцам" В Киеве задержали экс-адвоката за призывы к захвату власти

Правоохранители обнаружили в Киеве бывшего адвоката, который призывал захватывать власть в Украине и помогал Telegram-каналу боевиков из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти в Украине.

Его враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте.

Чем именно он занимался

По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов.

Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", - сообщили в СБУ.

Связи с ЧВК "Вагнера"

Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.

Экс-адвокату сообщили о подозрении

По заключению экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по факту "публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий".

Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Недавно В Харьковской области разоблачили депутата-коллаборанта. Во время русской оккупации региона он заправлял технику захватчиков.

Также СБУ задержала в Одессе российского информатора, который хотел "взломать" телефон военной ВСУ для разведданных. Позже выяснилось, что он выискивал и местонахождение ПВО в регионе.