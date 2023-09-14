Помогал "вагнеровцам" В Киеве задержали экс-адвоката за призывы к захвату власти
Правоохранители обнаружили в Киеве бывшего адвоката, который призывал захватывать власть в Украине и помогал Telegram-каналу боевиков из ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти в Украине.
Его враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте.
Чем именно он занимался
По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов.
Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.
"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", - сообщили в СБУ.
Связи с ЧВК "Вагнера"
Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства.
Экс-адвокату сообщили о подозрении
По заключению экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по факту "публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий".
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине
Недавно В Харьковской области разоблачили депутата-коллаборанта. Во время русской оккупации региона он заправлял технику захватчиков.
Также СБУ задержала в Одессе российского информатора, который хотел "взломать" телефон военной ВСУ для разведданных. Позже выяснилось, что он выискивал и местонахождение ПВО в регионе.
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