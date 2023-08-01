Допомагав ухилятися від сплати податків. НБУ позбавив ліцензії "Конкорд Банк"

У "Конкорд Банку" сьогодні, 1 серпня, відкликали банківську ліцензію. Його ліквідували в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
"Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРД" та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Про які порушення банку заявили в НБУ
Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:
"Конкорд Банк" також був оштрафований
До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000 грн та письмове застереження.
Крім того, Національний банк застосував до Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000 гривень за порушення вимог:
Нещодавно "Сенс Банк" офіційно став державним. Раніше він мав назву "Альфа-банк", а його власниками були підсанкційні російські олігархи.
Також Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк" з 7 березня 2023 року.
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