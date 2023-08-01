Помогал уклоняться от уплаты налогов. НБУ лишил лицензии "Конкорд Банк"

У "Конкорд Банка" сегодня, 1 августа, отозвали банковскую лицензию. Его ликвидировали в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
"Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРД" и его ликвидации с 01 августа 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
О каких нарушениях банка заявили в НБУ
Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
"Конкорд Банк" также был оштрафован
К тому же в течение последних двух лет Национальный банк за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000 грн и письменное предостережение.
Кроме того, Национальный банк применил к Банку меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 400 000,00 гривен за нарушение требований:
Недавно "Сенс Банк" официально стал государственным. Ранее он назывался "Альфа-банк", а его владельцами были подсанкционные российские олигархи.
Также Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Айбокс Банк" с 7 марта 2023 года.
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