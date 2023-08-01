Помогал уклоняться от уплаты налогов. НБУ лишил лицензии "Конкорд Банк"

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРД" и его ликвидации с 01 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

О каких нарушениях банка заявили в НБУ

Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками;

пункта 15 части второй статьи 8 Закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела ІІ Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления на запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ;

абзацев первого и второго части первой статьи 8 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего выполнения Банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПОД/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;

пункта 40 раздела IV Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей их использования.

"Конкорд Банк" также был оштрафован

К тому же в течение последних двух лет Национальный банк за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000 грн и письменное предостережение.

Кроме того, Национальный банк применил к Банку меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 400 000,00 гривен за нарушение требований: