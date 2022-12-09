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Помогал уклонистам уехать за границу: в Хмельницкой области разоблачили экс-депутата

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Хмельницкая область, Пятница 09 декабря 2022 02:30
Помогал уклонистам уехать за границу: в Хмельницкой области разоблачили экс-депутата Фото: экс-депутат из Хмельницкой области переправлял ухилянцев за границу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Экс-депутат одного из районных советов Хмельницкой области за 6000 долларов помогал уклонистам выезжать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

"В "стоимость" входило изготовление фиктивных документов по поводу непригодности к прохождению военной службы. Организатор надеялся обеспечить нужное решение путем воздействия на должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - отмечают в полиции.

В конце ноября мужчину разоблачили при получении 6000 долларов США. 7 декабря при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области задержали троих мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

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