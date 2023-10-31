Допомагав ухилянтам тікати за кордон: екс-заступник голови Служби судової охорони отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови Служби судової охорони, який організував незаконне переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за межі України.

Він надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів. Для погодження цих документів-дозволів на виїзд за кордон, чоловік "в темну" використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

Зазначається, що вартість "послуг" становила від 2 до 5 тисяч доларів з однієї людини.

Таким чином він сприяв своїм "клієнтам" в ухиленні від мобілізації та перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

При цьому, щоб уникнути правосуддя, підозрюваний втік до однієї з європейських країн під виглядом волонтера у березні 2023 року. Оскільки він переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше було викрито його спільників, яких вже засуджено за вказані злочини.

Колишньому заступнику голови Служби судової охорони інкримінували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Попри це, в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Зокрема, в Одеській області рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я.

А до того правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови.