Допомагав росіянам захопити "Артек". Зраднику з Криму оголосили підозру

На момент окупації Криму у 2014 році зрадник служив в українських правоохоронних органах та охороняв "Артек". За допомогу у захопленні табору він отримав посаду у незаконному "Міністерстві внутрішніх справ".

За даними слідства, у 2019 році зрадник перейшов до Росгвардії. Він займається переслідуванням незгодних з російською окупацією українців у Криму. Колишній правоохоронець також розганяв мітинги та демонстрації.

ДБР оголосило фігуранту підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали незаконну анексію окупованих регіонів України.

Також суд виніс вирок депутату з Криму, який підтримав окупацію півострова. Він отримав 12 років ув'язнення.

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