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Допомагав росіянам мінувати Харківську область. СБУ затримала зрадника

Середа 07 лютого 2024 12:41
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Допомагав росіянам мінувати Харківську область. СБУ затримала зрадника Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам мінувати Харківську область (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України затримала ворожого поплічника, який співпрацював з росіянами під час окупації Харківської області та допомагав їм мінувати регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

"Зловмисником виявився агроном місцевої ферми. Після захоплення Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів", - пише СБУ.

Таким чином ворог мінував ділянки навколо райцентру, у тому ж числі місцеві дороги, якими користувались цивільні.

Зокрема зрадник забезпечував терористів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. Зокрема "розквартирував" у власному будинку трьох російських командирів.

"Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні", - додає СБУ.

Після деокупації району зрадник "заліг на дно", втім, пізніше СБУ встановила його місцеперебування та затримала.

Що загрожує

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України зраднику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

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