Допомагав росіянам мінувати Харківську область. СБУ затримала зрадника
Служба безпеки України затримала ворожого поплічника, який співпрацював з росіянами під час окупації Харківської області та допомагав їм мінувати регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Що сталось
"Зловмисником виявився агроном місцевої ферми. Після захоплення Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів", - пише СБУ.
Таким чином ворог мінував ділянки навколо райцентру, у тому ж числі місцеві дороги, якими користувались цивільні.
Зокрема зрадник забезпечував терористів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. Зокрема "розквартирував" у власному будинку трьох російських командирів.
"Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні", - додає СБУ.
Після деокупації району зрадник "заліг на дно", втім, пізніше СБУ встановила його місцеперебування та затримала.
Що загрожує
Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України зраднику загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.
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