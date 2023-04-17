Допомагав у перекиданні ешелонів до Херсона. СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу"

"Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ", - йдеться в повідомленні.

Там він отримав "посаду" очільника вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".

"На цій "посаді" він допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до захопленого на той час Херсона", - розповіли в СБУ.

Для цього колаборант віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок - погрожував "здати" людей каральним органам рашистів.

Після звільнення південного міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомлялось, мешканець Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував ракетні удари росіян по місту крилатими ракетами "Калібр".