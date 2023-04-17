Помогал в переброске эшелонов в Херсон. СБУ задержала бывшего "начальника вокзала"

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

Там он получил "должность" главы вокзала городской станции, которая входила в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

"На этой "должности" он помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте. Участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ в захваченный в то время Херсон", - рассказали в СБУ.

Для этого коллаборант отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний - угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов.

После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержании под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, житель Николаева получил 11,5 лет лишения свободы за то, что корректировал ракетные удары россиян по городу крылатыми ракетами "Калибр".