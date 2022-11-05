Допомагав окупантам укріплювати місто. У Вовчанську затримали колишнього лісничого

"Службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, окупанти запропонували йому обійняти посаду "головного інженера" фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився. Також він агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

"Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних сил України", - додали у прокуратурі.

Чоловіка затримали, йому було оголошено про підозру у колабораційній діяльності. За це він може отримати до 10 років позбавлення волі.