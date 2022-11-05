Допомагав окупантам укріплювати місто. У Вовчанську затримали колишнього лісничого
Під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм укріплювати місто на випадок штурму ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, окупанти запропонували йому обійняти посаду "головного інженера" фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився. Також він агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.
"Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних сил України", - додали у прокуратурі.
Чоловіка затримали, йому було оголошено про підозру у колабораційній діяльності. За це він може отримати до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та збирала "податки".
Також під Куп'янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.