ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помогал оккупантам укреплять город. В Волчанске задержали бывшего лесничего

Новина українською →
Волчанск, Суббота 05 ноября 2022 22:36
Помогал оккупантам укреплять город. В Волчанске задержали бывшего лесничего Фото: В Волчанске задержали бывшего лесничего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации Волчанска (Харьковская область) лесничий перешел на сторону РФ. Он помогал им укреплять город на случай штурма ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

По информации следователей, оккупанты предложили ему занять должность "главного инженера" фейкового "Волчанского лесхоза", на что коллаборант согласился. Также он агитировал коллег работать на оккупантв и обещал заработную плату в российских рублях.

"Колаборант также "модерировал" возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.

Мужчина задержан, ему было объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности. За это он может получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины