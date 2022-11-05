Помогал оккупантам укреплять город. В Волчанске задержали бывшего лесничего

Во время оккупации Волчанска (Харьковская область) лесничий перешел на сторону РФ. Он помогал им укреплять город на случай штурма ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

По информации следователей, оккупанты предложили ему занять должность "главного инженера" фейкового "Волчанского лесхоза", на что коллаборант согласился. Также он агитировал коллег работать на оккупантв и обещал заработную плату в российских рублях.

"Колаборант также "модерировал" возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.

Мужчина задержан, ему было объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности. За это он может получить до 10 лет лишения свободы.