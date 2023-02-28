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Допомагав лікувати окупантів. СБУ затримала депутата-колаборанта з Куп'янська

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Куп'янськ, Вівторок 28 лютого 2023 11:29
Допомагав лікувати окупантів. СБУ затримала депутата-колаборанта з Куп'янська Фото: у Харківській області СБУ викрила депутата-колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області викрили депутата-колаборанта. Зрадник під час окупації регіону облаштовував госпіталі для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Колаборантом виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.

Після окупації Куп'янська він підтримав російські війська і добровільно запропонував їм допомогу. Колаборант облаштовував госпіталі для окупантів у місцевих лікарнях. За це зрадник отримав посаду в окупаційній адміністрації, ставши "керівником відділу охорони здоров'я".

Після звільнення Куп'янського району колаборант намагався "загубитися" серед місцевих жителів. Проте СБУ викрила та затримала його.

Під час обшуків у зрадника знайшли документи з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зрадник визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Харківській області СБУ викрила депутата-колаборанта (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ у Куп'янську затримала колаборанта, який працював на російський МВС та фабрикував справи проти українців.

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