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Помогал лечить оккупантов. СБУ задержала депутата-коллаборанта из Купянска

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Купянск, Вторник 28 февраля 2023 11:29
Помогал лечить оккупантов. СБУ задержала депутата-коллаборанта из Купянска Фото: в Харьковской области СБУ разоблачила депутата-коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области разоблачили депутата-коллаборанта. Предатель во время оккупации региона обустраивал госпитали для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Коллаборантом оказался депутат Купянского районного совета, ранее возглавлявший городской отдел здравоохранения.

После оккупации Купянска он поддержал российские войска и добровольно предложил им помощь. Коллаборант обустраивал госпитали для оккупантов в местных больницах. За это предатель получил должность в оккупационной администрации, став "руководителем отдела здравоохранения".

После освобождения Купянского района коллаборант пытался "потеряться" среди местных жителей. Однако СБУ разоблачила и задержала его.

Во время обысков у предателя нашли документы с поличным. Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Предатель признал свою вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Харьковской области СБУ разоблачила депутата-коллаборанта (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ в Купянске задержала коллаборанта, работавшего на российский МВД и фабриковавшего дела против украинцев.

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