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Допомагатимемо до перемоги. Макрон згадав Україну у новорічному зверненні

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine.

Макрон пообіцяв

Нагадаємо, днями глава Міноборони Франції приїздив до Києва обговорити військову підтримку України.

Раніше ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як Зеленський говорить з Макроном щодо "гарантій" для РФ.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України