Допомагатимемо до перемоги. Макрон згадав Україну у новорічному зверненні

Сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine .

Нагадаємо, днями глава Міноборони Франції приїздив до Києва обговорити військову підтримку України.

Раніше ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як Зеленський говорить з Макроном щодо "гарантій" для РФ.

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