Будем помогать до победы. Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении

Сегодня, 31 декабря, во время новогоднего обращения президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine .

Напомним, на днях глава Минобороны Франции приезжал в Киев обсудить военную поддержку Украины.

Ранее мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Макроном по поводу "гарантий" для РФ.

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