"Допомагати людям у біді". Ахметов обговорив із командою Фонду підсумки року і плани на майбутнє

Рінат Ахметов провів зустріч із членами наглядової ради та директоркою свого благодійного Фонду. Під час зустрічі підбили підсумки роботи за рік, обговорили результати реалізованих ініціатив та визначили пріоритети подальшої діяльності.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресреліз.

"Ми зустрілися з командою фонду для того, щоб проаналізувати, як ми проходимо цей рік, що у нас вийшло, а що - ні. А головне - для того, щоб спрогнозувати й спланувати наступний рік і наступні роки", - заявив він.

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Ріната Ахметов (фото: пресслужба)

За словами Ріната Ахметова, робота націлена на те, щоб Україна вистояла і добилася справедливого та довгострокового миру.

"Ну і, звісно ж, щоб допомогти людям. Людям, які опинилися в біді. Людям, які опинилися в дуже складній ситуації", — зазначив Рінат Ахметов.

Рінат Ахметов подякував команді Фонду за роботу, відданість своїй справі та допомогу людям, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах.