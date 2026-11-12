"Помогать людям в беде". Ахметов обсудил с командой Фонда итоги года и планы на будущее
Ринат Ахметов провел встречу с членами наблюдательного совета и директором своего благотворительного Фонда. В ходе встречи подвели итоги работы за год, обсудили результаты реализуемых инициатив и определили приоритеты дальнейшей деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
"Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что - нет. А главное - для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и последующие годы", – заявил он.
Ринат Ахметов (фото: пресс-служба)
По словам Рината Ахметова, работа нацелена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира.
"Ну и, конечно, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации", - отметил Ринат Ахметов.
Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Ринат Ахметов направил более 15 млрд гривен в поддержку Вооруженных сил Украины и помощь гражданским украинцам.