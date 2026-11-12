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"Помогать людям в беде". Ахметов обсудил с командой Фонда итоги года и планы на будущее

20:10 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Бойко
"Помогать людям в беде". Ахметов обсудил с командой Фонда итоги года и планы на будущее Ринат Ахметов с командой (фото: пресс-служба)
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Ринат Ахметов провел встречу с членами наблюдательного совета и директором своего благотворительного Фонда. В ходе встречи подвели итоги работы за год, обсудили результаты реализуемых инициатив и определили приоритеты дальнейшей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

"Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что - нет. А главное - для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и последующие годы", – заявил он.

&quot;Помогать людям в беде&quot;. Ахметов обсудил с командой Фонда итоги года и планы на будущее
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Ринат Ахметов (фото: пресс-служба)

По словам Рината Ахметова, работа нацелена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира.

"Ну и, конечно, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации", - отметил Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Ринат Ахметов направил более 15 млрд гривен в поддержку Вооруженных сил Украины и помощь гражданским украинцам.

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