"Допомагали" уникнути призову. У трьох областях поліція затримала співробітників ТЦК

"Співробітники Національної поліції України проводять системні та комплексні заходи для виявлення та припинення корупційних схем, до організації яких причетні працівники Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки. За грошову винагороду вони допомагають чоловікам призовного віку уникнути призову або отримати відстрочку від призову", - йдеться у повідомленні.

Волинська область

У Волинській області заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника 1000 доларів.

Правоохоронці спільно зі слідчими та під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримали фігуранта під час отримання частини коштів - 25 тисяч гривень.

Працівникові військкомату обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Дніпропетровська область

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів.

Він отримав 1000 доларів та 12 тисяч гривень за те, що пообіцяв "відтягнути час" призову на максимально можливий термін.

Працівникові військкомату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави.

Чернівецька область

Оперативники УСР в Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби.

Затримали фігуранта під час чергового траншу неправомірної вигоди - 9 000 гривень. Працівникам військкомату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тисяч гривень кожному.

"Треба зазначити, що лише минулого місяця правоохоронці затримували одного з командирів цього ж центру комплектування на хабарі у 3 000 доларів за зняття ухилянта з військового обліку за станом здоровʼя", - пояснили у поліції.

Яке покарання можуть отримати працівники ТЦК

Всім затриманим оголосили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Перевірки військкоматів в Україні

В Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Вчора воєнкома Євгена Борисова заарештували, а НАЗК розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами в Україні. Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати перевірок ТЦК та СП в Україні невтішними.

Заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що вже повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб - спрямовано до суду.