"Помогали" избежать призыва. В трех областях полиция задержала сотрудников ТЦК

"Сотрудники Национальной полиции Украины проводят системные и комплексные мероприятия для выявления и пресечения коррупционных схем, к организации которых причастны работники Территориальных центров комплектования и Социальной поддержки. За денежное вознаграждение они помогают мужчинам призывного возраста избежать призыва или получить отсрочку от призыва", - говорится в сообщении.

Волынская область

В Волынской области заместитель начальника одного из районных военкоматов требовал у призывника 1000 долларов.

Правоохранители совместно со следователями и под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона задержали фигуранта во время получения части средств - 25 тысяч гривен.

Работнику военкомата избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Днепропетровская область

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области задержали чиновника одного из районных военкоматов.

Он получил 1000 долларов и 12 тысяч гривен за то, что пообещал "оттянуть время" призыва на максимально возможный срок.

Работнику военкомата избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога.

Черновицкая область

Оперативники УСР в Черновицкой области разоблачили двух военнослужащих одного из областных мобилизационных отделений на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе.

Задержали фигуранта во время очередного транша неправомерной выгоды - 9 000 гривен. Работникам военкомата избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 536 тысяч гривен каждому.

"Надо отметить, что только в прошлом месяце правоохранители задерживали одного из командиров этого же центра комплектования на взятке в 3 000 долларов за снятие уклониста с воинского учета по состоянию здоровья", - пояснили в полиции.

Какое наказание могут получить работники ТЦК

Всем задержанным объявили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине инициировали масштабные проверки ТЦК и СП после того, как одесского военкома Евгения Борисова уличили в незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Оказалось, что он владеет недвижимостью в Испании стоимостью 3 млн 700 тысяч евро.

Вчера военкома Евгения Борисова арестовали, а НАПК начало более 100 проверок, связанных с военкомами в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые результаты проверок ТЦК и СП в Украине неутешительными.

Заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что уже сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлены в суд.