Що сталось

Банду очолював офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до схеми двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - пише пресслужба.

Правоохоронці провели обушки в міському ТЦК та СП, а також за місцем проживання учасників банди. Були вилучені:

записи із "чорною бухгалтерією";

списки військовозобов'язаних чоловіків;

підроблені медичні довідки;

гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників банди було затримано.

Що загрожує

Усі затримані підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів. Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, їм загрожує до 9 років в'язниці.

Фото: Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК (dbr.gov.ua)

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Нагадаємо, що після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.